أقوى طريقة عمل الخبز التركي في البيت وبكل سهولة

أقوى طريقة عمل الخبز التركي بكل سهولة حيث شهد موقع جوجل الشهير عمليات بحث واسعة عن خطوات عمل الخبز التركي كما ويعتبر الخبز التركي من أفضل الوجبات التي يتناولها الأشخاص على موائد الطعام بسبب قوة طعمها إضافة إلى رائحته النافذة ، واستطاعت الوجبة أن تجذب ملايين الاشخاص لتناولها يوميًا كما تعتبر سهلة البلع والهضم .

وفي هذه المقالة الرائعة ، قمنا بتوفير طريقة عمل الخبز التركي ، علمًا أن طريقة تحضير في البيت سهلة ولا تحتاج إلى عناء كبير وأيضًا سنتعرف سويًا على ابرز مكونات الخبز التركي .

ونحرص دومًا في موقع فلسطين اليوم على توفير كافة مكونات وطرق تحضير الوجبات والاكلات والحلويات ، كما الحال مع الخبز التركي اللذيذ .

مكونات عمل الخبز التركي :

10 أكواب من الدقيق.

5 ملاعق صغيرة من الخميرة.

كوب إلا ربع من الزبدة أو زيت زيتون.

كوبان ماء دافىء.

2 ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة ملح.

بيضة – حبة البركة.

كوب حليب دافىء.

طريقة عمل الخبز التركي :

أولاً: في المرحلة الأولى من طريقة عمل الخبز التركي، قم بتسخين زيت الزيتون أو الزبدة على درجة حرارة هادئة، ثم يضاف إليه الماء والحليب، ويترك حتى يسخن ثم يرفع من على النار، ثم قم بوضع خليط الماء في العجان الكهربائي ويضرب 5 دقائق، ثم يضاف الدقيق بالتدريج ويعجن الخليط لمدة ربع ساعة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، قم برفع العجين من العجان ويوضع في إناء ويغطى ويترك حتى يتخمر لمدة نصف ساعة.

ثالثًا: اعجن العجينة باليد مرة أخرى، ثم تقسم إلى ثلاث أقسام، ثم تحضر ثلاث صواني فرن وتفرد فيها العجينة باليد، ثم يعمل فيها ثقوب صغيرة على شكل مستطيلات.

رابعًا: اخفق البيضة، ثم تدهن بيها سطح العجينة ثم ترش بحبة البركة والسمسم، وتترك العجينة جانباً لمدة 5 دقائق حتى تخمر.

خامسًا: وفي المرحلة الاخيرة من اعداد الخبز التركي ، قم ادخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة ثم تخفض الحرارة على 180 درجة مئوية، ثم قدمت الخبز مع الشاي أو طبق الشوربة.

وفي ختام المقالة بعنوان طريقة عمل الخبز التركي ، يتمنى موقع فلسطين اليوم لحضراتكم طعامًا هنيئًا وصحيًا .