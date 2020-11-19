يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن نفق خانيونس

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الخميس تفاصيل جديدة عن مسار النفق الذي اكتشفه جيش الاحتلال قبل نحو شهر شرق خانيونس.

وأوضحت الصحيفة أن النفق المكتشف يبلغ طوله 2 كيلومتر انطلاقاً من شرق خان يونس، وينتهي بمخرج في أحراش موقع كيسوفيم العسكري.

وزعمت وفقا لتقديرات جيش الاحتلال، أن النفق كان معد لتنفيذ هجوم واسع النطاق من قبل وحدة النخبة التابعة لحركة حماس وهو ليس معد بالضرورة لعمليات اختطاف.

ولفتت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي ينوي استخدام مسار النفق المتبقي لتدريب قواته على التصدي للأنفاق.

وكما زعمت أنه يعد أعمق نفق يكتشفه الجيش الاسرائيلي حتى الان، وهو مزود بنظام أكسجين وتهوية متطور يتوافق مع هذا العمق.