مطالبات بضرورة فتح تحقيق بمجزرة عائلة "السواركة" وسط قطاع غزة

قال رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، دياب الجرو، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق عائلة السواركة دون سابق إنذار؛ تسبب في مجزرة راح ضحيتها 9 أشخاص من عائلةٍ واحدة، بينهم 6أطفال.

جاء ذلك وقفة تضامنية مع عائلة السواركة "أبو ملحوس" بعد عامٍ على المجزرة البشعة التي اقترفتها الطائرات الإسرائيلية، بحق العائلة، والتي راح ضحيتها تسعة أفراد وأصيب أخرين.

وشارك كلا من: وجهاء وأعيان المدينة، ومؤسسات حقوقية، ولفيف من عائلة السواركة.

ورفع المشاركون، صور الأطفال الشهداء وركام المنزل، ولافتات كُتبت عليها: "نطالب المؤسسات الحقوقية بالكشف عن جرائم الاحتلال، نطالب بتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة، في ذكراكم لن ننساكم..".

وأضاف الجرو، "هذا المنزل كانت تنام فيه عائلة فقيرة آمنة، وإذ بالقصف يقتلها ويدمر منزلها ولم يبقى له أثر، ويرتقي عدد من الشهداء في مجزرة أقل ما توصف أنها (بشعة) بحق الإنسانية".

وأشار إلى ان "تبجح الاحتلال حينها باعتذاره عن المجزرة غير المبرر والمقبول، لأن هذه المجزرة لم ولن يعالجها الأسف"؛ متسائلاً: من يُعالج هذا الجُرح الكبير؟!، بأي ذنب قتل الأطفال والنسوة ورب الأسرة؟!".

وأوضح لقد "ارتقت العائلة تحت حجج واهية يسوقها المحتل لقتل أبناء شعبنا؛ ونؤكد أحقية شعبنا في ملاحقة المحتل لمحاكمته في تلك الجرائم البشعة".

وأشار الجرو إلى أنهم يقفون مع الوجهاء والمؤسسات الحقوقية بعد عامٍ ليقولوا: "هنا عائلة شطبت من السجل المدني، ولنقول للعالم أين محاسبة الظالم والمجرم على ظلمه وجرائمه بحق شعب أعزل؟!".

وشدد على أن فلسطين ستبقى أرض فلسطينية عربية إسلامية ولن يتنازلوا عنها، وسيبقوا يقاومون لتحريرها من بحرها لنهرها، رغم انف الاحتلال.

من جانبه، أدان الحقوقي صلاح عبد العاطي، تراخي المجتمع الدولي تجاه مساءلة الاحتلال على هذه الجريمة والجرائم والمجازر، التي ارتكبتها قوات الاحتلال؛ ما شجعها على الاستمرار في جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وتوفير غطاء سياسي لتلك الجرائم التي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكبها في كل مكان خاصة قطاع غزة.

وشدد عبد العاطي، القيادة الفلسطينية بضرورة الالتزام بقرارات المجلس الوطني والمركزي والاجماع، وتفعيل التحرك الوطني والدولي والدبلوماسي لتصدي لهذا القرارات والسياسات، ورفع مستوي المطالبات الفلسطينية بملاحقة قادة الاحتلال، واستكمال إجراءات محاسبته.

وطالب إلى تبني حملة المقاطعة والعزل للكيان الإسرائيلي، واستعادة الوحدة علي أساس الشراكة، وتعزيز صمود المواطنين في مواجه مخططات الطرد والإبعاد والحصار والاستيطان والتهويد لمدينة القدس وإعدام المدنيين .









