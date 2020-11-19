أقوى طريقة عمل خبز الصمون الفينو في البيت للتمتع بمذاقها

طريقة عمل خبز الصمون الفينو في البيت ، حيث تعد اكلة خبز الصمون من افضل الوجبات التي يفضلها السكان في حضورها على موائد الطعام كما ويعتبر الخبز من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وفي هذه المقالة لقد فرنا لحضراتكم كافة خطوات اعداد الوجبة إضافة إلى ذلك انها وجبة لذيذة وسهلة الهضم والبلع .

وتزايدت عمليات بحث الأشخاص على الموقع الشهير جوجل طريقة عمل خبز الصمون الفينو بسبب قوة طعمها وفي بعض الدول تعرف بإسم الفينو، ومن مميزات خبز الصمون الفينو أنه بقوامه الهش والطري . ويستخدم الفينو لتحضير الساندوتشات المالحة والحلوة .

وفيما يتعلق بمكونات أو مقادير خبز الصمون الفينو فهي سهلة الحصول عليها من المحلات والأسواق وهي رخيصة الثمن.

مكونات خبز الصمون الفينو :

3 أكواب من الدقيق.

3 ملاعق صغيرة سكر.

حليب سائل.

4 ملاعق كبيرة حليب بودر.

بيضة.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ماء فاتر للعجن.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

سمسم.

خطوات عمل خبز الصمون الفينو :

أولاً: وفي المرحلة الأولى من طريقة عمل خبز الصمون يترتب احضر العجان الكهربائي يوضع فيه الدقيق والملح والسكر والحليب البودر، وإذابة الخميرة في ربع كوب من الماء الدافىء، ثم إضافتها إلى المكونات الجافة وتخلط جيداً

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، يترتب أن تخفق البيضة ثم توضع على الخليط ويشغل الخلاط على السرعة المتوسطة.

ثالثًا: يضاف ماء العجن إلى الخليط بالتدريج، ويخلط لمدة 10 دقائق مع الاستمرار بالعجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة، ثم يرفع العجين من العجان الكهربائي ويوضع في إناء ويغطى جيداً، ثم ويترك في ماء دافىء حتى يتخمر ويتضاعف حجمه.

رابعًا: وبعدها يترتب تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة، ثم تلف على شكل أسطواني، وعمل بعض الأشكال على وجهها بواسطة السكين، ثم يترك العجين بعد لفه حتى يرتاح نصف ساعة، ثم يدهن الوجه بالحليب ويرش بالسمسم.

خامسًا: وف ختام الخطوات، حضر صينية فرن وتفرش بورق الزبدة، ثم يرص فيها العجين ويدخل الفرن حتى يصبح لونه ذهبياً.

موقع فلسطين يتمنى لكم طعامًا هنيًا وصحيًا.