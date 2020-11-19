الاحتلال يحول الأسيرة الطويل للاعتقال الإداري

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قراراً يقضي بالاعتقال الإداري للصحفية والناشطة في مجال الأسرى بشرى الطويل من سكان البيرة قضاء رام الله.

وأوضحت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال العسكرية في رام الله أصدرت قرارا بالاعتقال الإداري بحق الطويل لمدة 4 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية الطويل، في التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري على حاجز طيار على طريق مستوطنة "يتسهار"، جنوب مدينة نابلس.

ويشار إلى أن اعتقال الطويل جاء بعد أن أفرجت عنها قوات الاحتلال نهاية تموز- يوليو الماضي، بعد قضائها 8 شهور في سجون الاحتلال.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت بشرى الطويل أول مرة عام 2011، وحُكمت 16 شهرًا قضت منها ستة أشهر، وخرجت ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" في كانون الأول عام 2011، ليعاد اعتقالها مرة أُخرى في تموز من العام 2014، وحُكمت بالسجن عشرة أشهر هي تكملة حكمها السابق قبل الإفراج عنها في الصفقة.

في ذات السياق تتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق.

وتمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسيرات كافة أساليب التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.

وتقبع غالبية الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الذي يقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة، ويعانين ظروفا قاسية وصعبة حيث يفتقر السجن لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.