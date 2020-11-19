اشارة تردد قناة الأرضية الجزائرية الجديد 2020 بدون تشفير على القمر الصناعي نايل سات

إليك تردد قناة الأرضية الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، حيثُ تضاعفت اعداد المتابعين لـ قناة الأرضية الجزائرية الجديد تحديدًا في الجزائر ، وتقدم الفضائية محتواها راقيًا لاسيما في متابعة وبث مباريات كرة القدم وفي هذه الأيام تشهد دول افريقيا ، كأس الأمم الافريقي كما وتث بعض المباريات العالمية الهامة .

ومع زيادة بحث المواطنين ، وفرنا لكم تردد قناة الأرضية الجزائرية 2020 ، من أجل الاستمتاع القوي في مشاهدة ما تبثه القناة الرائدة من مباريات محلية وافريقية وعالمية . وتعبر الفضائية من أفضل القنوات الجزائرية من ناحية عرض المحتوى.

وتبث قناة الارضية الجزائرية المباريات بجوة عالية وبدون تشفير وهي مفتوحة للجميع ، كما انها تقدم محتواها بشكل متواصل.

ونحن في موقع فلسطين اليوم نحرص كل الحرص على توفير الترددات العالمية والمحلية كما هو الحال مع تردد الأرضية الجزائرية نايل سات وفي هذه المقالة سيتمكن المتابعين من الحصول على التردد وضبطه بكل اريحية تامة.

ومن مميزات قناة الارضية الجزائرية انها تقدم شرح تحليلي داخل استديو التحليل من خلال استضافة محللين رياضيين، وحصلت الفضائية في السابق على حقوق بث 10 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وشملت مباراة الافتتاح – مباريات نصف النهائي – المباراة النهائية – مباريات منتخب الجزائر من خلال البث الأرضي للقناة .

وفي الفترة الأخيرة استطاعت القناة ان تسجل مشاهدات عالية خاصة مع تصفيات المجموعات في كأس الأمم الافريقية 2020 ، حيث رصدت في اليوم الواحد مئات الالاف من المشاهدات .

تردد الأرضية الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي النايل سات :

تردد قناة الارضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

Biss:1100001100000000

وفي ختام هذه المقالة التي تتحدث عن تردد قناة الأرضية الجزائرية ندعوكم إلى متابعة كافة المقالات التي نشرها عبر الموقع المميز حيثُ نعرض من خلالها كافة الترددات العالمية والمحلية الناقلة للمباريات والمسلسلات التاريخية .