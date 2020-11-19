الولايات المتحدة تصنّف منتجات المستوطنات على أنها "إسرائيلية"

أكد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو ظهر اليوم الخميس، أن بلاده صنفت منتجات المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة على أنها "إسرائيليّة".

وجاء إعلان بومبيو هذا بالتزامن مع زيارته إلى مصنع "بساغوت" الاستيطاني في رام الله، في أول زيارة لوزير خارجيّة أميركي إلى مستوطنة.

ويشار إلى أن المصنع أنشئ على أراض سرقها الاحتلال الاسرائيلي من المواطنين الفلسطينيين، ويقع داخل شبكة مترامية الأطراف من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويُعد مصنع النبيذ في مستوطنة "بساغوت" محور جهد إسرائيل للترويج لسياحتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورمزًا قويًا لمكافحتها حملات المقاطعة.

وكانت هذه الزيارة للمصنع الذي أعلن عن منتج يحمل اسم "بومبيو" العام الماضي، هي بمثابة هدية أخرى لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب، على الرغم من عدم اعتراف ترامب أو بومبيو بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المقرّر أن يزور بومبيو لاحقًا الجولان المحتل.

وكانت في السابق وصفت الخارجيّة الأميركيّة زيارة بومبيو بالخاصّة، ولم يرافقه فيها أي مسؤول إسرائيلي.