التغيير والإصلاح بغزة يُشكل لجنة برلمانية لدعم الصحة في مواجهة "كورونا"

أعلنت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بغزة، اليوم الخميس، بأنها شكلت لجنة برلمانية لدعم القطاع الصحي في القطاع في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضحت كتلة التغيير، أنها شكلت اللجنة البرلمانية بالتواصل مع البرلمانات والحكومات في عدد من الدول الصديقة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك عقب عقد كتلة التغيير والإصلاح بغزة، اليوم، جلسة استماع مع وكيل الصحة الدكتور يوسف أبو الريش في مقر المجلس التشريعي، للوقوف على تداعيات انتشار الوباء وسبل مواجهتها.

من جهته، أوضح رئيس كتلة التغيير والاصلاح النائب د. أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح، أن " المشكلة الأساسية التي تواجهها طواقم وزارة الصحة هو عدم التزام المواطنين بطرق السلامة والوقاية".

وأكد أبو راس، أن الوضع الصحي الخطير في قطاع غزة ، لاسيما في ظل ضعف الإمكانيات وعدم وجود دعم كافي ونقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، استعرض الإمكانيات المحدودة لمستشفيات غزة في ظل الحصار المطبق على القطاع، وشح الأجهزة الطبية وأجهزة التنفس السريعة لإخراج نتائج الفحص.

وفي الجلسة، ناقش النواب مع الوكيل أبو الريش، الإشكاليات التي تعاني منها الوزارة، في ظل انتشار هذه الجائحة.