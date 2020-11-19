رسمياً.. ادارة ترامب تعلن المنطقة (ج) منطقة "إسرائيلية"

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تغيير سياسة وضع العلامات على المنتجات فيما يتعلق بالمنتجات من المستوطنات "الإسرائيلية"، في المناطق المصنفة (ج) بالضفة المحتلة، والسماح لها بوضع علامة عليها على أنها من "صنع إسرائيل".

وقال باراك رافيد مراسل موقع والا نيوز للشؤون السياسية والدولية عبر تغريدة: إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في نهاية الزيارة إلى مصنع نبيذ بساجوت أن إدارة ترامب غيرت سياسة وضع العلامات الخاصة بالمنتجات الصادرة من المستوطنات".

واعتبر رافيد، أن إعلان "بومبيو" تغييرًا جذريًا في السياسة ويعتبر أكثر يمينية من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، حيث ينص على أن المنطقة C بأكملها هي "إسرائيل" من حيث التجارة والجمارك ويعلن عن تمايز بين غزة والضفة الغربية.

يسار إلى أن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، زار مطلع الاسبوع الحالي الاراضي الفلسطينية المحتلة.