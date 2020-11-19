ارتفاع سعر صرف الليرة التركية امام الدولار اليوم

أكدت مواقع عالمية، اليوم الخميس، ارتفاع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الامريكي ، بعدما قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15%.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإنه بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.633 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1%.

وأوضح الموقع، أن الليرة التركية ظلت في نطاق 7.7-7.8 ليرة طيلة معظم الأسبوع الحالي، وانخفضت العملة بنسبة 24 بالمئة منذ بداية العام.

وصعد سعر الفائدة في تركيا إلى 475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 15 في المئة.

المركزي التركي، اكد أنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة".

وذكر المركزي، أن "إنشاء بيئة تضخم منخفضة بشكل دائم سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي"،

وأشار إلى أن القيود الجزئية المفروضة بسبب استمرار جائحة كورونا تزيد من حالة عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الخدمات.