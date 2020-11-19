عقوبات واشنطن على لبنان سببت صداعًا للمواطنين في تحويل الأموال

أكد الصحفي بو كوكرين، اليوم الخميس، في مقال له ان العقوبات الامريكية على لبنان أدت إلى إغلاق مصرفين ومنع استخدام وسائل لتحويل الأموال، وكانت سببت صداعًا للبنانيين العاديين الذين يريدون تحويل الأموال.

ونشر موقع "ميدل إيست آي"، مقال الصحفي كوكرين بعنوان ""حرب الولايات المتحدة المالية الطويلة على حزب الله ولبنان"، وأوضح فيه، أن العقوبات ضاعفت المزيد من الضغوط على البنوك اللبنانية للالتزام بالمعايير الدولية.

وبيّن أن لبنان كانت على مدى عقدين تحت رقابة دقيقة من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب عمليات "غسيل أموال" محتملة أو "تمويل جماعات" صنفتها الولايات المتحدة بأنها "إرهابية".

وأشار كوكرين، إلى أن "لبنان ظلت في دائرة الضوء لأن حزب الله في لبنان".

وفرضت واشنطن خلال الشهرين الماضيين، مزيد من العقوبات على شخصيات وكيانات لحزب الله، ومصادر تمويله، بهدف الضغط على الحزب وإخضاعه.

وذكر الصحفي: أن الولايات المتحدة قد اتهمت حزب الله بتورطه في إرهاب المخدرات في جنوب أمريكا.

وبعد خمسة أعوام أثبت حزب الله قدرته على العمل بناء على قنوات مصرفية ومالية موازية أو قنوات مالية موازية لأنهم خارج النظام المصرفي اللبناني، وفق المقال.

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