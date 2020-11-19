أبل تدفع ملايين لإنهاء فضيحة "الهواتف القديمة"

وافقت شركة أبل الأميركية اليوم الخميس على دفع 113 مليون دولار لإنهاء تحقيق أجرته ولايات عدة، بشأن تباطؤ الشركة المتعمد لإصداراتها القديمة من هواتف آيفون، بدعوى المساعدة في إطالة بطارياتها.

ويشار إلى أنه تنهي تلك التسوية المعلنة في ولاية أريزونا الأربعاء، لتغلق ملف القضية التي رفعتها أكثر من 30 ولاية أخرى.

ووافقت أبل على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار أي ما يعادل(378 مليون جنيه إسترليني) لتسوية دعوى قضائية جماعية مرفوعة في ولاية كاليفورنيا فيما يتعلق بالقضية ذاته.

وجاء ذلك بعد اعترافها بأن تحديث البرامج الذي تم إصداره في عام 2017 أعاق أداء أجهزة آيفون القديمة.

ويذكر أن الشركة دافعت عما فعلته معلنة أنه استهدف منع الإغلاق غير المقصود لأجهزة آيفون الأقدم مع تدهور حالة بطارياتها.

وذات السياق لفت مراقبين إلى أن الشركة فعلت ذلك لدفع المستهلكين إلى شراء أجهزة أحدث.