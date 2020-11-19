"الشيخ" يلتقي "المنسق" ويبحث عودة التنسيق الأمني واستئناف تحويل عائدات الضرائب

التقى مسؤولون في السلطة الفلسطينية في رام الله مع مسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، في رام الله، في أول اجتماع من نوعه منذ أشهر، بعد إعلان السلطة الفلسطينيّة، الثلاثاء، عن إعادة العلاقات مع الاحتلال.

وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، ومنسّق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة، كميل أبو ركن.



وقالت هيئة البثّ الرسميّة للاحتلال ("كان 11") إن الطرفين بحثا عودة العلاقات بين السلطة وبين الاحتلال. والثلاثاء الماضي، أعلن الشيخ عن عودة "مسار العلاقة مع (إسرائيل) كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ، الثلاثاء، إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام (إسرائيل) بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة معها كما كان عليه الحال". وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها أوقفت العمل بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، عقب القرار الصادر في 19 أيار/ مايو الماضي.



وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ عبر تويتر: "‏عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي اساسها الشرعية الدوليه هي ما يحكم هذه العلاقة".

وأضاف الشيخ، أنه تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر

ويعد هذا اللقاء الأول الذي يعقد منذ أن اعلنت السلطة الفلسطينية اعادة التنسيق والعلاقات مع (إسرائيل).