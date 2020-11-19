100 لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مصابون بـ"كورونا"

تأثر الدوري الإنجليزي الممتاز من أزمة جائحة كورونا العالمية، منذ مارس، حيث يغيب عن الدوري ما يقارب 100 نجم عن الدوري بسبب تأكيد إصابتهم بعدوى (كوفيد-19).

وأكدت مواقع أوروبية، أن نادي ليفربول ومانشستر يونايتد يُعدان الأكثر تضررًا من الجائحة.

مهاجم نادي الليفربول، النجم المصري محمد صلاح، سيغيب مدة 3 مباريات على الأقل، وتحديدا أمام ليستر سيتي وبرايتون في البريميرليغ، بالإضافة إلى أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ذا صن".

وسيفتقد ليفربول لخدمات عشرة لاعبين، فيما يغيب عن مانشستر يونايتد ثمانية لاعبين، بسبب عزلهم بعد التأكد عن إصابتهم.

وأصيب 60 لاعب بفيروس كورونا، حيثُ أثبتت الاختبارات إيجابية الإصابة.

وفي نادي ليفربول سيغيب كل من: ترينت ألكسندر تشامبرلين، جو جوميز، فيرجيل فان دايك (إصابات طويلة الأمد)، محمد صلاح، جوردان هندرسون، ترينت ألكسندر أرنولد (قد يعودون في مدة تتراوح بين 7-30 يوما).

أما أندي روبرتسون، فابينيو، ريس ويليامز، تياجو ألكانتار (قد يعودون في مدة أقصاها إسبوع)، وفق الموقع.

وأعلن نادي مانشستر سيتي، إصابة ناثان آكي وبنجامين ميندي وفرناندينيو ورحيم ستيرلينج وسيرجيو أغويرو، وأما في أرسنال فهناك غيابات تتمثل في كل من محمد النني، غابرييل مارتينلي، تشامبرز، بابلو ماري، ريس نيسلون، توماس بارتي.

بينما يعاني

أيضًا، فريق مانشستر يونايتد يغيب عنه كل من جونز، أنطوني مارسيال، لوك شاو، فيكتور لينديلوف، إريك بايلي، جيسي لينغارد، ماركوس راشفورد، غرينوود.

وفي تشيلسي يغيب عنه كل من كريستيان بوليسيتش، بن تشيلويل، كاي هافيرتز، وينطبق الأمر ذاته على نادي توتنهام الذي يغيب عنه كل من دوهرتي، لاميلا، تانجانجا، بيرجوين، ندومبيلي.

يشار إلى أن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ستنطلق السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي شهدت تعرض العديد من اللاعبين للإصابات المختلفة.