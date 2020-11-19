الاحتلال يهدم منزلا في اللد المحتلة ويخطر أخر بالخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منزلا مكونا من طابقين في مدينة اللد في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

وفي ذات السياق أخطرت بوقف بناء منزل في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت مدينة اللد، برفقة عشرات جنود الاحتلال، وشرعوا بهدم منزل يعود لعائلة شعبان، وذلك بدعوى البناء بدون ترخيص.

ويذكر أنه تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي هدم منازل عربية في اللد المحتلة، رغْم الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا.

يُشار إلى أنه منذ بَدْء أزمة كورونا في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم، هدمت السلطات الإسرائيلية 6 مبان لسكان عرب في مدينة اللد.

وشهدت حملات الهدم تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بدعوى عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل، ويافا وشفا عمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات النقب وغيرها.

وفي ذات الاطار قال مدير العلاقات العامة في بلدية بيت عوا محمد المسالمة: "إن قوات الاحتلال سلمت المواطن بهجت محمود عبد الله سويطي، إخطارا بوقف البناء في منزله بدعوى قربه من جدار الفصل والضم العنصري".

وكانت قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها بحق المواطنين جنوب غرب الخليل، خاصة في المناطق القريبة من الجدار.