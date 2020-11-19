الشيخ عزام: الشهيد القسام طبع اسمه وجهاده بأحرف من نور ودم

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن الشهيد المجاهد، عز الدين القسام، الذي تمر علينا الذكرى الخامسة والثمانون لاستشهاده في أحراش يعبد بجنين، طبع اسمه وجهاده على تاريخنا بأحرف من نور ودم، داعيا كل الأجيال للتعرف على هذا الوجه الذي حمل هموم الأمة.

وأضاف الشيخ عزام في حديث صحفي له اليوم الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الشيخ القسام : كان الشيخ العربي السوري عز الدين القسام الذي جاء من جبلة الشام إلى حيفا فلسطين، ليؤكد في ذلك الوقت المبكر على البعد العربي والإسلامي لهذه القضية المقدسة، كان رحمه الله مدركا منذ تلك السنوات للتحالف الأسود بين الغرب وبين الحركة الصهيونية قبل أن ينجح هذا التحالف في إقامة إسرائيل".

وتابع بالقول: واجب على كل الأجيال أن تعرف هذا الوجه المبارك، وهذا العالم الأزهري الذي جسد الصورة الحقيقية لرجل الدين المسؤول الذي يحمل هموم الأمة ويعبر بصدق عن آمالها وآلامها". ووجه الشيخ عزام التحية لروح الشيخ القسام ولأرواح رفاقه وإخوانه، ولكل الذين يسيرون على خطاه.