خبير اقتصادي يوضح اسباب هبوط الدولار أمام الشيكل وتوقعاته القادمة

يشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي انخفاضًا مفاجئًا منذ بضعة ايام ويعد ذلك الهبوط هو الأعلى منذ سنوات عدة مما يعزز قيمة الشيكل الاسرائيلي أمام العملات الأخرى.

وأمام هذا الهبوط المفاجئ أوضح الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة أسباب الهبوط المفاجئ للدولار امام الشيكل الاسرائيلي وتوقعاته القادمة حول الأسعار.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الخميس إلى 3.36 على الشاشة أما في السوق السوداء 3.34 شيكل، علمًا أن أسعار العملات قد تتغير في أي لحظة.

ويرى أ. أبو عيشة في تصريح لفلسطين اليوم" أن اسباب هبوط الدولار متعددة ويمكن تلخيصها في 3 اسباب رئيسية كانت سببًا مباشرًا في هبوط الدولار ورفع قيمة الشيكل الاسرائيلي.

وتتمثل الأسباب الثلاثة في هبوط الدولار وفقًا للخبير أبو عيشة فيما يلي:

اولا: سوء ادارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في التعامل مع جائحة كورونا وعدم اغلاق الولايات المتحدة مما أدى إلى تفشي الفيروس بشكل كبير جدًا وهذا أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن الأمريكي من جهة والوافد الأجنبي من جهة اخرى بإدارة ترامب، وهذا الأمر أدى بدوره الى انخفاض التعاملات مع الدولار.

ثانيًا: السياسة المتقلبة من ادارة ترامب مع الصين وشن حربًا اقتصادية بين أقوى دولتين اقتصاديتين في العالم وهذا أدى إلى فرض ضرائب كبيرة على السلع والمنتجات بين البلدين وكا سببًا في انخفاض الدولار.

ثالثًا: الحنكة في استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا من جانب "بنك إسرائيل" الذي قام بشراء الدولار في بداية الأزمة أدى حينها إلى ارتفاع جنوني في سعر الدولار مقابل الشيكل وصل إلى 3.80 شيكل، ثم عملية البيع المعاكس للدولار في الوقت الحالي للأجانب مما أدى إلى انخفاض الدولار في الأراضي المحتلة ومنح الشيكل قوة كبيرة مقابل الدولار.

وذكر الخبير أبو عيشة، أن هناك سببًا سيكولوجيًا مهمًا كان عاملًا اضافيًا في هبوط الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، موضحًا، أن العامل النفسي للمستثمرين كان سببًا رئيسيًا في هبوط الدولار.

ولفت إلى أن المستثمر كان في حالة صراع داخلي لا سيما في ظل عدم استقرار صرف العملة التي كان في حالة ضبابية كبيرة مع بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتخوف المستثمر من عدم تسليم السلطة من ترامب إلى بايدن وهذه كله خفض من الاستثمار وأثر على سعر الدولار.

وحول توقعاته بأسعار الدولار في الأيام المقبلة خالف الخبير أبو عيشة توقعات بعض الخبراء الاقتصاديين باستمرار انخفاض الدولار، متوقعًا أن يشهد الدولار تحسنًا في الايام المقبلة في حال تسلمت ادارة بايدن مهام رئاسة الولايات المتحدة بشكل سلمي.