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القيادي عدنان: إعادة علاقة السلطة بالاحتلال يثبت أنها لم تغادر وحل التنسيق الأمني

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:49 - 19 نوفمبر 2020
خضر عدنان خضر عدنان
تقارير
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الخميس 19/11/2020، أن إعلان السلطة إعادة العلاقات مع الاحتلال، وأولها التنسيق الأمني يبين أن السلطة لم تغادر هذا الوحل أصلا، معربا عن استغرابه من اعتبار الاستهزاء بالعقل الفلسطيني انتصارا.

وقال عدنان في تصريح صحفي اليوم الخميس: لقاءات المصالحة والعودة للتنسيق الأمني في نفس الوقت، تشبه ما حصل قبل أيام عند احتضان وتقبيل رجل أمن فلسطيني للمحرر سامر درويش عند مدخل جنين الشمالي واعتراض نفس العسكري لموكب المحرر وإعاقته عند مدخل جنين الجنوبي بعد وقت قصير بحجة رفع رايات حماس!".

ودعا عدنان كل المستويات الفلسطينية للاجتماع العاجل في الداخل الفلسطيني والشتات والخروج بموقف جماعي فلسطيني رافض لعودة العلاقة بالمحتل واعتبار ذلك جريمة بحق الشعب الفلسطيني وتاريخه العظيم وخيانة لإرث الشهداء والأسرى والجرحى.

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