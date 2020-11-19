سبب وفاة الفنان فايق عزب

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في جمهورية مصر عن وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 77 عامًا.

نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أكد وفاة الفنان عزب بعد صراع طويل مع المرض

وكان الفنان عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته ما تسبب في وقف حركة يده ورجله.

وبعد اجراء العملية أصيب الفنان عزب أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا "مارسا" في الصدر فقط.

ومكث الفنان عزب في المستشفى في بداية شهر اكتوبر الماضي وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.

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من هو الفنان عزب؟

ولد الفنان فايق عزب بمدينة الإسماعيلية عام 1943

عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية

انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960

نال كأس أحسن ممثل بالجامعة

حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة

عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.