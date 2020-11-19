أمريكا تقرر تصنيف حركة "مقاطعة إسرائيل" بالمعادية

علقت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" اليوم الخميس 19/11/2020، على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قرار بلاده تصنيّف الحركة أنها "معادية للسامية.

وقالت الحركة في بيان صحفي مقتضب:"إن محاولة تجريم الحركة وتقويضها لن تأتي إلا بمزيد من الفشل."

وكان بومبيو شبه في مؤتمر صحافي في القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان"، وأكد أن واشنطن ستصنفها على أنها "معادية للسامية".

وأضاف أنه سيتم إعلان حركة مقاطعة إسرائيل BDS وحركات أخرى منظمات معادية للسامية وسنرفع عنها أي دعم حكومي.