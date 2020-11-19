توجه لتأجيل نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

أكدت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس 19/11/2020، أن هناك اتجاها داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل نهائي أفريقيا بين الأهلي أو الزمالك، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل مصر.

وأصيب ثلاثة لاعبين من منتخب مصر قبل مواجهة توجو بتصفيات بطولة أمم أفريقيا من بينهم النجم محمد صلاح وزميله النني المحترفان بالدوري الإنجليزي.

وكانت نتائج لاعبين من الزمالك والمدرب العام للفريق مدحت عبد الهادي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وبحسب التقارير الصحفية، الحالة الوبائية الخاصة بكورونا في مصر قد تجبر "كاف" على تأجيل النهائي بين الأهلي والزمالك لميعاد آخر أو نقل المباراة إلى دولة أخرى، وفقا لموقع "الوطن".

وأوضح التقرير، انه سيتم اتخاذ القرار بناء على ما يستجد، وسيتم إعلام اتحاد الكرة المصري بذلك.

ويستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك للمواجهة في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة يوم الـ 27 من نوفمبر/تشرين الجاري.