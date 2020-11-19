بومبيو يعتزم زيارة الجولان ويتعهد بتصنيف حركة "BDS" كمنظمة معادية للسامية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الخميس اعتزامه لزيارة منطقة الجولان السوري المحتل بعد زيارة المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر خطوة مايك بومبيو خطوة غير مسبوقة ومتناقضة مع القانون الدولي.

كما أعلن بومبيو عن نية واشنطن تصنيف حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) وأي جهة تدعمها كتنظيم معاد للسامية، واصفا تلك الحركة بأنها "سرطان"، وشدد على أن الوقت مناسب لهذا الإجراء.

وتعهد الوزير باتخاذ خطوات عقابية ضد أي منظمة تدعو لمقاطعة "إسرائيل"، مضيفا أن إدارة ترامب خلال السنوات الأربع الماضية أثبتت وقوفها إلى جانب "إسرائيل" أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة.

يُشار إلى أن بومبيو وصل أمس الاربعاء الى "اسرائيل" في زيارة وداع شخصية، قبل انهاءه مهام منصبه، وستستمر الزيارة حتى يوم الجمعة.

وسيقوم بومبيو بزيارة الى هضبة الجولان والى مستوطنة بسجوت القريبة من رام الله في الضفة الغربية.