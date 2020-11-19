ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بومبيو يعتزم زيارة الجولان ويتعهد بتصنيف حركة "BDS" كمنظمة معادية للسامية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:48 - 19 نوفمبر 2020
بومبيو بومبيو
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الخميس اعتزامه لزيارة منطقة الجولان السوري المحتل بعد زيارة المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر خطوة مايك بومبيو خطوة غير مسبوقة ومتناقضة مع القانون الدولي.

كما أعلن بومبيو عن نية واشنطن تصنيف حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) وأي جهة تدعمها كتنظيم معاد للسامية، واصفا تلك الحركة بأنها "سرطان"، وشدد على أن الوقت مناسب لهذا الإجراء.

وتعهد الوزير باتخاذ خطوات عقابية ضد أي منظمة تدعو لمقاطعة "إسرائيل"، مضيفا أن إدارة ترامب خلال السنوات الأربع الماضية أثبتت وقوفها إلى جانب "إسرائيل" أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة.

يُشار إلى أن بومبيو وصل أمس الاربعاء الى "اسرائيل" في زيارة وداع شخصية، قبل انهاءه مهام منصبه، وستستمر الزيارة حتى يوم الجمعة.

وسيقوم بومبيو بزيارة الى هضبة الجولان والى مستوطنة بسجوت القريبة من رام الله في الضفة الغربية.

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات