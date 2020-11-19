41 حالة خطيرة: حالتا وفاة و( 368 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 19/11/2020، حالتا وفاة و( 368 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفى 341 حالة، أما الحالات الخطيرة فتبلغ 41 حالة.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2289 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 345 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما سجلت الوزارة، حالتا وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 12439 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 3827 حالة، اجمالي المتعافين 8556 حالة، اجمالي الوفيات 56.

وأكدت الوزارة، أن اجمال الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 341 حالة، فيما بلغت اجمالي الحالات الخطيرة 41 حالة.