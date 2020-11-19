عضو في لجنة كورونا يحذر من عواقب وخيمة بسبب ارتفاع الاصابات في غزة

حذر أخصائي الأحياء الدقيقة واستشاري اللجنة الصحية لمواجهة فيرس كورونا الدكتور عبد الرؤوف المناعمة، من عواقب وخيمة تلوح بالأفق في قطاع غزة جراء الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بفيروس كوفيد19.

وأوضح المناعمة في تصريحات لإذاعة صوت القدس اليوم الخميس أن القطاع الصحي في غزة يعاني بشدة جراء سنوات طويلة من الحصار.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ستوقف قدرة المرافق الصحية في القطاع على استقبال الحالات الخطرة.

وقال: "إن الخطط لمواجهة فيروس كورونا في العالم يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزام المواطنين بالإجراءات الصحية في بلدانهم"، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتعليمات الصحية يعني ضياع كل الجهود المبذولة في مكافحة انتشار الفيروس.

وحول لقاحات فيروس كورونا المنتشرة في العالم أوضح المناعمة: "أن لقاحات الفيروس في العالم لا تزال في طور التجريب، وفرص وصول اللقاحات إلى قطاع غزة غير متوافرة في الوقت الراهن".

وأشاد المناعمة بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة على صعيد زيادة أعداد الأسرة بمراكز العناية المكثفة، وما سبقها من إجراءات احترازية أخرت وصول الفيروس، مبينًا أن طبيعة انتشار الفيروس تتطلب مد يد العون من كافة المؤسسات الأهلية والدولية في ظل زيادة انتشاره.

وعن امكانية تجنب الكارثة في قطاع غزة أكد المناعمة أن تجنب الكارثة يعتمد على احداث تغيير على صعيد الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب التجمعات، مشددًا على أن التزام إجراءات السلامة ليس خياراً بل ضرورة حتمية لحماية النفس ولعدم التسبب بنقل العدوى للآخرين وبالتالي التسبب في فقدانهم.