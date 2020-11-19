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أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:28 - 19 نوفمبر 2020
أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة
تقارير
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جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج، في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، على النحو التالي:

أسعار الخضروات:

بندورة: 1ك = 2.5 شيكل

خيار: 1ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 2.5 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

لوبيا: 1ك = 5 شيكل

فلفل: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

افوكادو: 1ك = 6 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

الموز: 1ك = 3 شيكل

تفاح: 1ك = 3 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا هندية: 1ك = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 3  شيكل

أسعار الدواجن واللحوم:

بيض: 10 شيكل

دجاج: 11 شيكل

لحمة: 36 شيكل

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