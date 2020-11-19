قصة هاشتاق حذف تطبيق مسلم برو الذي اثار غضب المشتركين

تساءل الملايين من المسلمين عن قصة هاشتاق حذف تطبيق مسلم برو التي اشعلت منصات التواصل الاجتماعي في الدول العربية والاسلامية.

وحاز الهاشتاق على اهتمام الملايين لاسيما أن 89 مليون شخص اشتركوا في تطبيق مسلم برو وأي معلومة أمنية يتم تسريبها عن التطبيق فهي تهم جميع المشتركين.

وكانت وسائل اعلام أكدت أن الجيش الأمريكي اشترى بيانات جميع المشتركين في التطبيق الإسلامي مما يعرض المسلمين في العالم للخطر الشديد.

حذف تطبيق مسلم برو

والتطبيق هو تطيق اسلامي يهتم بنشر مواقيت الصلاة ويحدد اتجاهات القبلة ويمكن المستخدمين من الاستماع إلى القرآن الكريم ويمكن المشتركين من الحصول على الترجمة بجميع لغات العالم اضافة إلى خدمات أخرى.

ويشارك في التطبيق 89 مليون مستخدم جميعهم يقوم على تحديد موقعه الجغرافي حتى يتسنى له الحصول على مواقيت الصلاة في بلاده واتجاه القبلة.

موقع فايس المختص في تحليل بيانات التطبيقات الأكثر شيوعًا كشف أن شركة "إكس مود"، اشترت بيانات المستخدمين للتطبيق الأكثر شيوعًا بين المسلمين.

وقامت الشركة وفقًا لوسائل الاعلام ببيع تلك البيانات للجيش الأمريكي مما يُشكل خطر على الجماعات الإسلامية المنتشرة في دول العالم لا سيما في باكستان وافغانستان.