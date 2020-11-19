حقيقة شراء الجيش الامريكي لـ تطبيق مسلم برو

آثار شراء الجيش الامريكي لـ تطبيق مسلم برو حالة من الغضب الشديد لدى نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والإسلامي.

ودشن النشطاء هاشتاق مسلم برو في اشارة على اعتراضهم الشديد لشراء الجيش الأمريكي للتطبيق الخاص بملايين المسلمين.

وكان تحقيق صحفي كشف أن الجيش الأمريكي اشترى بيانات الحركة الدقيقة للأشخاص في جميع أنحاء العالم، والتي يتم جمعها من تطبيقات تبدو غير ضارة وربما تُستخدم بشكل يومي كتطبيق مسلم برو.

ما هو تطبيق مسلم برو

تطبيق مسلم برو هو تطبيق الصلاة للمسلمين والقرآن الكريم اشترك في التطبيق نحو 98 مليون شخص حول العالم، ويحدد التطبيق مواقع المشاركين في التطبيق.

ومع شراء الجيش الأمريكي للتطبيق الجديد فإن جميع المشاركين الـ89 مليون شخص أصبحوا مهددين بالخطر من الجيش الامريكي

ووفقًا لموقع فايس المختص في تحليل بيانات التطبيقات الأكثر شيوعًا كشف عن نمطين منفصلين ومتوازيين للبيانات يستخدمهما الجيش الأمريكي أو استخدمهما للحصول على بيانات الموقع.

مسلم برو

يعتمد النمط الأول على شركة تدعى "بابل ستريت"، التي تنشئ منتجا يسمى "لوكيت إكس"، وقد اشترته قيادة العمليات الخاصة الأمريكية - فرع من الجيش مكلف بمكافحة الإرهاب والتمرد والاستطلاع الخاص - للمساعدة في عمليات القوات الخاصة الخارجية.

أما النمط الثاني، يتعلق بشركة تسمى "إكس مود"، والتي تحصل على بيانات الموقع مباشرة من التطبيقات، ثم تبيع تلك البيانات للوسطاء، ومن ثم إلى الجيش الأمريكي.

وقال تقرير الموقع: "تسلط الأخبار الضوء على صناعة بيانات الموقع غير الشفافة وحقيقة أن الجيش الأمريكي - الذي استخدم بشكل سيئ بيانات الموقع الأخرى لتوجيه ضربات الطائرات بدون طيار - يشتري بيانات حساسة".

العديد من مستخدمي التطبيقات محور التحقيق هم مسلمون، وهو أمر جدير بالملاحظة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد شنت حربا استمرت عقودا في مناطق ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط، ومات مئات الآلاف من المدنيين أثناء الحرب في باكستان وأفغانستان والعراق، على حد وصف التقرير.

قالت الشركة المطورة لتطبيق "مسلم برو" بعد نشر التحقيق إنها توقفت عن مشاركة بيانات الموقع والحركة الخاصة بالمستخدمين، مضيفة أنها أنهت على الفور علاقاتها مع شركائها في البيانات بما في ذلك "إكس مود".