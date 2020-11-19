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بريطانيا تدين بناء مبانٍ استيطانية جديدة في الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:51 - 19 نوفمبر 2020
مصادرة الاراضي للاستيطان مصادرة الاراضي للاستيطان
تقارير
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أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي عن إدانته لقرار الاحتلال المضي قدما ًفي تشييد مبان استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كليفرلي في بيان صدر عنه:"إن قرار إسرائيل المضي قدما في تشييد 1,257 مبنى استيطاني في منطقة (جفعات هاماتوس) في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، ويهدد بإلحاق ضرر كبير بفرص قيام دولة فلسطينية".

وأضاف "ندين هذا القرار، الذي يتنافى مع هدف إسرائيل المعلن بشأن السلام، ونطالب بوقف فوري لعملية المناقصات وبناء مستوطنات أخرى في القدس الشرقية وفي غيرها من مواقع الضفة الغربية".

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