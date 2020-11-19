الكشف عن المبلغ الذي دفعه ترامب لإعادة فرز أصوات الناخبين

كشفت وكالة اسوشيتد برس الامريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب دفع مبلغًا كبيرًا من المال كإجراء لتقديم طلب لإعادة فرز أصوات الناخبين في مقاطعتين مواليتين للديمقراطيين بولاية ويسكونسن.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن ترامب دفع 3 ملايين دولار لتقديم طلب إعادة فرز أصوات الناخبين.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات إعادة فرز أصوت الناخبين في مقاطعتي ميلووكي وداين اليوم الخميس، على أن تنتهي في الأول من ديسمبر المقب.

ويتطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية تحمل حملة المرشح مقدم الطلب تكاليف عملية إعادة الفرز.

وأظهرت النتائج المعلنة أن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل في المقاطعتين على أكثر من 577 ألف صوت مقابل 213 ألف لترامب، وفاز بايدن على مستوى الولاية بفارق أكثر من 20 ألف صوت.

ويمكن لترامب أن يطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية كلها، لكن حملته ستضطر إلى تحمل التكلفة المقدرة بـ7,9 ملايين دولار.

وتتهم حملة ترامب مسؤولي اللجان الانتخابية بإضافة معلومات مفقودة بشكل غير قانوني بشأن بطاقات الاقتراع الغيابي التي تم إرسالها عبر البريد.