الاحتلال يرفض إدخال أجهزة التنفس لغزة ويربط إدخالها بعودة جنــوده الأسرى

رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة، إلا بعودة الجنود "الاسرئيليين" المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية.

وبحسب موقع "انتيل نيوز" العبري، فإن حكومة الاحتلال وضعت عدة شروط لإدخال أجهزة التنفس والأدوية لغزة.

وأوضحت ان حكومة الاحتلال قالت إنه "لن يكون هناك أي مشروع في غزة أو عودة للتفاهمات طالما لم يعود الجنود الأسرى".

ونبهت أنه حال تم عودة إطلاق البالونات اتجاه البلدات المحتلة، سيرد جيش الاحتلال بطريقة "سيفهمها مطلقي البالونات".

وبسبب حصار حكومة (إسرائيل) المتواصل على قطاع غزة، منذ سنوات عدة، معاناة حادة لمستشفيات قطاع غزة بنقص شديد في أجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات الطبية كافة.