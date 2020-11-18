"نزل عليه كنز من السماء" اندونيسي يصبح مليونيرا بالصدفة!

نشرت وسائل اعلام اندونيسية اليوم الأربعاء قصة شاب سقط على منزله "كنز من السماء" قلب حياته رأسا على عقب، ليصبح بين ليلة وضحاها مليونيراً ،

الشاب جوشوا هوتاغالنج البالغ من العمر33 عاما الذي يعمل في صناعة التوابيت، سقط على بيته نيزك يزيد وزنه على 2 كغ، ويقدر ثمنه بنحو 1.8 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن وسائل إعلام اندونيسية، أن جوشوا، كان يصنع تابوتا خارج منزله في بلدة كولانج شمالي أندونيسيا عندما سقط الحجر واخترق سقف المنزل ليستقر داخل الغرفة.

وقال جوشوا: "عندما لمست الحجر كان لا يزال ساخنا وأدركت أنه سقط من الفضاء؛ لأنه من المستحيل أن يكون أي شخص قد رماه على منزلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر الحجر، الذي يزن 2.1 كغم ويقدّر بحوالي 4.5 مليار سنة، لافتة إلى أنه من النوع النادر جدا، وتبلغ قيمته نحو 1.8 مليون دولار.

وأضاف جوشوا " اشكر الرب الذي رزقني بهذه الهدية"، ليقرر وهو أب لثلاثة أطفال بناء كنيسة في قريته، كشكر لله على هذه الاعطية.