طالع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 17-11-2020 ، حيثُ يتابع موقع فلسطين اليوم حركة سعر صرف الليرة التركية في السوق المركزي وأمام العملات الأجنبية مثل اليورو والجنية الإسترليني والدينار الكويتي والريال السعودي والقطري والسوري والدرهم الاماراتي ، وأسعار غرام الذهب في تركيا من عيار 24-22-21 ، وتشهد العملة الوطنية تقلبات اقتصادية بين الحين والأخر كما

وفي هذه المقالة سنتعرف سويًا عن سعر صرف الليرة التركية امام الدولار والعملات ، وعن أسعار غرام الذهب ، وحققت انقرة العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية الذي انعكس جليًا على سعر العملة الوطنية إلا أن ضغوط الولايات عليها قد يهبط سعر الليرة أمام الوحش الدولار الأخضر لكن يبقى ذلك مرهون لأيام محدودة.

سعر صف اللّيرة التركية مقابل الدولار وبقية العملات اليوم الخميس 17-11-2020 :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار .

مبيع: 7.7200

شراء: 7.7157

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو .

مبيع: 9.1548

شراء: 9.1489

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني .

مبيع: 10.2466

شراء: 10.2400

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي :

مبيع: 25.2875

شراء: 25.1922

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي .

مبيع: 2.1020

شراء: 2.1006

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري)

شراء: 343

مبيع: 349

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي .

مبيع: 2.0511

شراء: 2.0506

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.

مبيع: 2.1127

شراء: 2.1081

انخفاض سعر غرام الذهب في تركيا من عيار 24-22-21 مع نهالبريد اية اليوم الأربعاء الموافق 16-11-2020 :

سعر غرام في تركيا من عيار 24 و22 و21 و18 وسعر الليرة ونصف الليرة الذهبية.

حيث سجل سعر غرام الذهب 463 ليرة تركية من عيار 24 غرام.

وعن غرام الذهب عيار 18 فقد بلغ سعره 350 ليرة تركية.

وغرام الذهب عيار 14 بلغ سعره 271 ليرة تركية

وغرام الذهب من عيار 22 سجل 428 ليرة تركية.

وبالنسبة لغرام الذهب عيار 21 فقد بلغ سعره 401 ليرة تركية..

.كما تواصل فلسطين اليوم تقديم نشرات يومية عن سعر صرف الليرة التركية حتى يتسنى للمواطنين والمهتمين بالعملة وكذلك المستثمرين معرفة سعر الصرف اما الدولار والعملات الأجنبية .