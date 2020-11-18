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تقرير للإحصاء يكشف أعداد المدخنين في صفوف الشباب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:35 - 18 نوفمبر 2020
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تقارير
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كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مؤخرا، أن ربع الشباب الفلسطيني مدخنين، حتى نهاية عام 2017 الماضي.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "واقع الشباب في فلسطين 2007 – 2017"، أن أربعة شباب فلسطينيين من بين 10 مدخنين، وأن نسبة الشباب الذكور والاناث والمدخنين وصلت إلى 24%.

وأشار إلى أن نسبة الشباب المدخنين في الضفة الغربية وصل إلى حوالي 30%، بينما وصل في قطاع غزة 14%، أي بفارق 16%.

وكشف التقرير الصادر عن الإحصاء الفلسطيني، أن نسبة الشباب المدخنين بلغت 41%، بينما بلغت نسبة النساء المدخنات 5% فقط.

ويبلغ عدد سكان فلسطين 5 ملايين نسمة، فيما يبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من 15-29 عاما نحو 4.1 مليون نسمة.

وتظهر بيانات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني الحديثه، أن متوسط انفاق الأسرة الفلسطينية على السجائر خلال العام 2017، حوالي 5.4%، بعد ان كان في الأعوام السابقة حوالي 4.6%.

ويبلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري في فلسطين حوالي 840 شيكل، وتشير التقديرات إلى أن عدد المدخنين في فلسطين يبلغ حوالي 800 الف شخص، ينفقون نحو 500 مليون دولار سنويا على السجائر والتبغ.

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