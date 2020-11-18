سعر صرف اللّيرة السورية امام الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 19-11-2020

سجل سعر صرف اللّيرة السورية امام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 19-11-2020 أسوأ أحواله ، نتيجة عدم استقرار الليرة السورية ، والتي كانت الحرب الدائرة في البلاد والعقوبات الامريكية على العملة الوطنية سببًا كبيرًا في تراجع سعر صرفها ، وفي هذه المقالة سنتطرق إلى صرف العملات مقابل الليرة السورية.
ويتابع موقع فلسطين اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى منها اليورو الريال السعودي والقطري والتركي والدينار الأردني في محافظين دمشق وإدلب باعتبارهما المركز الاقتصادي لسوريا.
وتترنح الليرة السورية من الصعود والهبوط وتعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأسباب التي ذكرناها في الأعلى ، وهو ما سبب في ضعف الحركة التجارية والاستثمار في الدولة فضلاً عن شبهة الانهيار في المنظومة المالية للمواطنين والحكومة.
أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الليرة السورية في دمشق :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء 2750
مبيع 2780سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :
شراء 3258
مبيع 3299
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3884
مبيع 3935
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :
شراء 355
مبيع 361
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
شراء 731
مبيع 742
سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الاجنبية في محافظة إدلب :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء: 2660
مبيع 2690
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
شراء 707
مبيع 718
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3757
مبيع 3808
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :
شراء 3152
مبيع 3193
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :
شراء 343
مبيع: 349
وبسبب وسوء سعر صرف الليرة السورية توقع محللين اقتصاديين سوريين أن ترتفع بعض أسعار الخضار التي شارف موسمها على نهايته، وهو أمر اعتاد عليه المواطنون بحسب الفصول والمواسم .
وتشهد سوريا حملة من الاستغلال والتحكم بهذه السلع في الأسواق، والأكثر قساوة، هو استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع التي لا علاقة بها بالمواسم الزراعية، مثل: الزيوت والسمون والسكر والرز وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.
وهذا الارتفاع جزء من باقي السلع التي تشهد ارتفاعًا على أسعارها في الأسواق.