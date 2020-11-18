سعر صرف اللّيرة السورية امام الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 19-11-2020

سجل سعر صرف اللّيرة السورية امام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 19-11-2020 أسوأ أحواله ، نتيجة عدم استقرار الليرة السورية ، والتي كانت الحرب الدائرة في البلاد والعقوبات الامريكية على العملة الوطنية سببًا كبيرًا في تراجع سعر صرفها ، وفي هذه المقالة سنتطرق إلى صرف العملات مقابل الليرة السورية.

ويتابع موقع فلسطين اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى منها اليورو الريال السعودي والقطري والتركي والدينار الأردني في محافظين دمشق وإدلب باعتبارهما المركز الاقتصادي لسوريا.

وتترنح الليرة السورية من الصعود والهبوط وتعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأسباب التي ذكرناها في الأعلى ، وهو ما سبب في ضعف الحركة التجارية والاستثمار في الدولة فضلاً عن شبهة الانهيار في المنظومة المالية للمواطنين والحكومة.

أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الليرة السورية في دمشق :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء 2750

مبيع 2780سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :

شراء 3258

مبيع 3299

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3884

مبيع 3935

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :

شراء 355

مبيع 361

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

شراء 731

مبيع 742

سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الاجنبية في محافظة إدلب :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء: 2660

مبيع 2690

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

شراء 707

مبيع 718

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3757

مبيع 3808

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :

شراء 3152

مبيع 3193

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :

شراء 343

مبيع: 349

وبسبب وسوء سعر صرف الليرة السورية توقع محللين اقتصاديين سوريين أن ترتفع بعض أسعار الخضار التي شارف موسمها على نهايته، وهو أمر اعتاد عليه المواطنون بحسب الفصول والمواسم .

وتشهد سوريا حملة من الاستغلال والتحكم بهذه السلع في الأسواق، والأكثر قساوة، هو استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع التي لا علاقة بها بالمواسم الزراعية، مثل: الزيوت والسمون والسكر والرز وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

وهذا الارتفاع جزء من باقي السلع التي تشهد ارتفاعًا على أسعارها في الأسواق.