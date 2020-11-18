ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ليونيل ميسي : لقد سئمت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:13 - 18 نوفمبر 2020
ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن غضبه بسبب الاتهامات التي توجه له مؤخرًا.

ونشر برنامج "الشيرنجيتو" مقطع فيديو لميسي، محاطًا بالعديد من الصحفيين، أثناء تلقيه أسئلة كثيرة.

وقال ميسي "تصريحات خال جريزمان؟ لقد سئمت بالفعل من أن أكون مشكلة كل شيء يحدث في النادي الكتالوني".

وكان إيمانيول لوبيز، خال جريزمان، صرح مؤخرًا "كنت مقتنعًا بأن أنطوان لن يتألق في أول 6 أشهر مع برشلونة، لكن لم أتوقع أن يستمر الأمر لمدة عام. علاوة على ذلك، في وجود ميسي.. أعرف ما يحدث في الداخل، الأمر ليس سهلا".

وأضاف لوبيز "ميسي يبدي رأيه في كل شيء. إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرًا انضمام أنطوان. كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك. إنه نظام ترهيب. إما أن تكون معه أو سيعتبرك ضده".

وأتم "ميسي جيد في الملعب بقدر ما هو سيئ خارجه. في الموسم الماضي لم يتحدث إلى أنطوان جريزمان أو يمرر إليه الكرة".

الأكثر مشاهدة

متعلقات