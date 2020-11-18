141 إصابة جديدة بكورونا في القدس

سجلت مدينة القدس المحتلة، خلال اليومين الماضيين 141 إصابة جديدة، وسط تواصل الفيروس بالتفشي في المدينة.

وأفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا شرقي القدس، أنه تم تسجيل ٧٠ إصابة يوم أمس الثلاثاء فيما تم اليوم تسجيل ٧١ إصابة وذلك في ضوء ارتفاع عدد الفحوصات وإقبال المواطنين على محطات الفحص الشيخ جراح وجبل المكبر.

وفي مقابل هذه الإعداد المرتفعة سجلت المدينة ٢٨٦ حالة شفاء لينخفض عدد الحالات النشطة والفاعلة الى ٥١٩ اصابة .

وأضاف الدكتور الجبريني أن عدد الحالات المقدسية التي تعالج حاليا في المستشفيات يبلغ ٣٥ حالة من بينها عدد من الحالات الخطيرة .

وكان اكبر عدد من الاصابات في اليومين الأخيرين قد تركز في حي شعفاط وبيت حنينا، مشيرا الى وجود حي الطور في الدائرة الحمراء وستة احياء اخرى في الدائرة البرتقالية.

وأوضح الطبيب المقدسي ان المطلوب من المواطنين في هذه المرحلة لاعادة احياء مدينة القدس للون الاخضر مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم.

وأكد الجبريني ان الفحص دليل وعي المجتمع، وعليه نناشد كل من تظهر عليه الاعراض التوجه لإجراء الفحوصات في محطات الفحص المنتشرة في المدينة وعدم الاستهتار بالفيروس.