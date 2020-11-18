مستشار وزير الصحة: التجارب السريرية أثبتت نجاح فيروس كورونا

أوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون التعاون الدولي د. مدحت عباس، أن التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا جاء بنتائج مبشرة في عدد من الشركات العالمية مثل "فايزر" و"موديرنا"، حيث تجاوزت النسبة 90%.

وأضاف عباس في تصريحات لإذاعة القدس، أن كل 90 شخصاً سيستفيدون من التطعيم من أصل 100 شخص في حال تم إعطاءهم اللقاح، وفيما يخص المتبقية سيكونون معرضين للإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن اللقاح يتناسب مع البيئة الصحية لكافة المرضى حول العالم ومن بينها فلسطين، فهو مبني على حقن مادة تشبه الفيروس بالجسم ومن ثم يتم تشكيل مناعة ضد الفيروس.

وأكد أن فلسطين سيكون لها حصة في التطعيمات من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية، وهناك تطمينات حول ذلك.

حسب تصريحات وزيرة الصحة مي الكيلة من المتوقع أن يتوفر اللقاح خلال منتصف العام القادم وذلك بعد ترخيصه من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف، أنه بعد ترخيص اللقاح من قبل منظمة الصحة سيتم تحديد آلية البيع والتوزيع لضمان وصوله لكافة البلدان، وهذا الأمر أيضاً مبشر لأن عدد من الشركات تقدمت في هذا المجال وأثبتت نجاح اللقاحات.