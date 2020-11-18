أمريكا تجدد عقوباتها الاقتصادية ضد شخصيات وكيانات إيرانية

جددت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأربعاء، عقوباتها الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام، بهدف الضغط عليها، لرضوخها.

وفرضت واشنطن عقوبات واسعة جديدة تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بطهران.

وزارة الخزانة الأمريكية، عبر بيان، قالت: إن "العقوبات تشمل مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية التي يديرها المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد، محمود علوي".

وأدرجت الوزارة في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران والتخلي عن عقوباتنا".

واعتبر بومبيو، أن العقوبات القصوى ضد ايران نجحت، مشددّا على أن بلاده ستطبق مزيدا من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر القادمة.

يشار إلى ان الولايات المتحدة تواصل منذ سنوات فرض المزيد من العقوبات على مجموعات وشخصيات وكيانات إيرانية وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.