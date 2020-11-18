أحدث تفاصيل قصة اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف في الفلبين

أثارت قضية اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف في الأراضي الفلبينية استياء المملكة السعودية وسط غموض عن مصير حياة الطيار ، اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات السعودية، بيانًا بشأن قضية اختفاء المواطن، وأوضحت أن وفد أمني سعودي رفيع وصل الفلبين لمعرفة الحقائق الخاصة بقضية اختفاء مواطنها.

السفارة السعودية في الفلبين الواقعة جنوب شرق قارة آسيا، أكدت في بيان لها أنها بذلت جهدًا كبيرًا وممكنًا وما زال ذلك مستمر ومتواصل مع الجهات الحكومية في الدولة الفلبينية لحل قضية اختفاء الطيار عبد الله الشريف .

وأشارت السفارة، إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أوعزا إلى الجهات المعنية "برعاية شؤون المواطنين والحرص سلامتهم"، متابعة قضية عبدالله الشريف .

ولفت البيان، إلى وصول وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى جمهورية الفلبين، للتنسيق مع الجهات المختصة هناك لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول قضية الاختفاء، علمًا أن هذه القضية سابقة، ويسودها الغموض حول سبب الاختفاء الذي ربما يكون خلاف ذلك.

كما وتواصل السفارة السعودية تنسيقها مع الجهات الفلبينية المختصة بمتابعة من مكتب رئاسة الجمهورية.

بذل جهود للبحث عن الطيار السعودي عبدالله الشريف :

كما يواصل مسؤولو السعودية داخل السفارة بعقد لقاءات على مدار الوقت مع كل الجهات المعنية لحثها على تكثيف البحث والتحقيقات اللازمة بدءا من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزير الدفاع، وعدد من الجهات الأخرى، لحين عودة الطيار عبدالله الشريف ، وفق البيان الصادر.

وأكد بيان السفارة، إلى انها تواصل وتتابع تلك القضية مع عائلة المختفي الشريف وتطلعها على كل المستجدات بهذا الخصوص، بهدف تطمينها وعدم زعزعتها.

عائلة الطيار قالت في بيان لها، إن "فرق البحث والإنقاذ السعودية لم ينتج عن بحثها إيجاد أي حطام أو أشلاء أو متعلقات للطائرة تحت الماء أو فوق الماء"، وأن مصير أبنها ما زال الغموض مصيطر عليه.

ومنذ فقدان الاتصال بالطيار السعودي ، يوم 17 مايو 2019 أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدرب فلبيني بمدينة سان خوسيه جنوب جزيرة ميندناو، تستمر عمليات البحث والإنقاذ عنه، في حين لم يتم العثور سوى على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له.

وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن الطائرة التي رافقت عبدالله ومراقه المدرب الفلبين مختفية ولم تتحطم، وهو على قيد الحياة.

وناشدت عائلة عبدالله الشريف بذل مزيد من الجهود للعثور عليه.