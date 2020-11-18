نيمار يتواصل مع راموس لضمه لباريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن أحد الكواليس المتعلقة بمستقبل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

وينتهي عقد راموس مع النادي الملكي في الصيف المقبل، لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، اتصل براموس، من أجل أن يسأله عن مستقبله مع ريال مدريد.

وذكرت العديد من التقارير أن سان جيرمان، من أكثر الأندية المتحفزة للتعاقد مع راموس، في حالة عدم تجديد عقده رفقة ريال مدريد.

وكانت تقارير إسبانية زعمت، اليوم، أن راموس اقترب من تجديد عقده مع النادي الملكي لمدة موسمين.