اقتصاد غزة يحرر 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأربعاء، أنها حررت 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، أثناء تنظيم جولات ميدانية لمنشآت تجارية ومطاعم ومجالات في محافظات غزة الخمس.

وأوضح الوزارة، أنها حررت أيضًا 32 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، موضحًا أنها نفذت 13 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وبيّنت الاقتصاد: أن طواقم حماية المستهلك نظمت 120 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، كما أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 9 جولات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للصناعة تناقش وضع آلية لفحص صهاريج الوقود في القطاع بحضور الإدارة العامة للبترول والدفاع المدني.

وأكدت الوزارة، أنها ركزت في الجولات الميدانية على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية والسلامة من مرض (كوفيد-19).