اشارة تردد اليرموك الاردنية الجديد 2020 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان التركي

إليك تردد اليرموك الاردنية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، حيثُ تنقل اليرموك في الأردن مسلسل المؤسس عثمان وهو من انتاج الدراما التركية الذي يوضح فيه فترة ولاية الدولة العثمانية خلال 5 قرون وذاع صيت القناة بين المواطنين الأردنيين وفي الدول العربية بعدما نجح المسلسل في شهرته الكبيرة ، كما تزايدت عمليات بحث الناس على التردد الجديد لضبطه على شاشات التلفاز ومشاهدة محتواها بأريحية تامة.

ولقد وفرنا لحضراتكم إشارة تردد قناة اليرموك الجديد إذ تعد الفضائية من افضل القنوات في المملكة الأردنية ، وهي تعرض باقة من أهم البرامج السياسية والاجتماعية بجانب عرضها لمجموعة متنوعة من المسلسلات التركية.

واشتهر مسلسل المؤسس عثمان التركي في قوة محتواه حيث جذب ملايين المتابعين له على الصعيد العربي والإسلامي وفي آخر إحصائية أكدت على تزايدت نسبة اعداد المشاهدات في اليوم الواحد لتتجاوز مئات الالاف المشاهدات.

ونحن في موقع فلسطين اليوم نحرص كافة الحرص على توفير كل الترددات بما فيها تردد قنوات العربية والمحلية وأيضًا العالمية ، والتي تحظى باهتمام عالي بين الجمهور.

وتبث قناة اليرموك محتواها بجودة عالية HD وبدون تشفير وايضًا بشكل متواصل وبدون تقطيع ، وتعرض القناة مسلسل المؤسس عثمان ، يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعرض بتوقيت تركيا ومكة المكرمة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

برامج قناة اليرموك الأردنية :

سيرة المصطفى للدكتور علي الصلابي .

سلسلة التفسير ، لبسام جرار .

برنامج دين ودنيا، مع د أحمد نوفل.

برنامج أعرف عدوك ، مع سلطان العجلوني

قيامة أرطغرل

مسلسل كوت العمارة

برنامج علامات_الساعة ، مع د محمد طعمة القضاة

العودة إلى الطبيعة ، سمير الحلو .

التغريبة الفلسطينية

برنامج بيتكم عامر ، دعاء جبر.

استوديو اليرموك ، عمر عياصرة وينال فريحات .

إشارة تردد قناة اليرموك الأردنية على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11678

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي