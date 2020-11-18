منخفض جوي ستتأثر به فلسطين يوم الجمعة المقبل

أكد موقع فلسطين، اليوم الأربعاء، أن فلسطين واجزائها الشمالية خاصة وبلاد الشام عامة ستتأثر بكتلة هوائية باردة نسبياً، مع تشكل منخفض جوي، يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الموقع المختص في رصد الأحوال الجوية، أنه من المتوقع أن يتمركز المنخفض الجوي نهار بعد غد الجمعة في المنطقة البحرية الممتدة بين جزيره قبرص وكريت، مبينًا أن المنخفض سيتمركز بعيد نسبياً ولا يفيد سوى المناطق الشمالية من فلسطين ثم يتحرك شرقاً.

وأشار إلى تتدفق رياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة، مع احتمالية لتشكل الغبار خصوصاً في الجنوب، و تنخفض الحرارة في كافة المناطق.

ولفت الموقع، إلى أنه ستهطل الأمطار في أقصى المناطق الشمالية والسواحل الشمالية بشكل رئيسي، أما باقي أجزاء الوسط والجنوب (وحتى ربما أجزاء من شمال الضفة) فيحتمل أن تتأثر بتأثيرات ثانوية للمنخفض.

ومن المتوقع

وذكر بأن هطول زخات عابرة من الأمطار في بعض المناطق في وسط الضفة وجنوبها مع رياح نشطة وباردة نسبياً في الجبال وتقل الفرصة كلما اتجهنا جنوباً، كما أن هناك فرصة لنشوء أحوال جوية غير مستقرة (تسبق اقتراب المنخفض) مع فرصة لهطول زخات رعدية متفرقة.