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تعليم فلسطين: لدينا علاقات عميقة مع "اليونسكو" بشأن تعزيز خدمة التعليم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:21 - 18 نوفمبر 2020
تعليم فلسطين: لدينا علاقات عميقة مع "اليونسكو" بشأن تعزيز خدمة التعليم تعليم فلسطين: لدينا علاقات عميقة مع "اليونسكو" بشأن تعزيز خدمة التعليم
تقارير
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وأكد وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، على عمق العلاقة بين وزارته ومنظمة اليونسكو التي تمتد على مدار أعوام طوال، في تعزيز خدمة التعليم، تحديدًا في ظل المتغيرات والتحديات التي يفرضها المشهد الالكتروني، بسبب أزمة كورونا.

وأوضح عورتاني، خلال بحثه مع مدير مكتب اليونسكو في فلسطين نهى باوزير، بشأن آليات تعزيز التعاون في خدمة التعليم، أن بلورة شراكة مستدامة ضرورة تخدم مرتكزات وأولويات القطاع التعليمي.

ولفت الوزير إلى أن الجهود التطويرية التي تقودها وزارته في الفترة الراهنة؛ استحداث المركز الوطني للمناهج، وإطلاق فضائية فلسطين التعليمية، والتركيز على جودة التعليم في ظل جائحة الكورونا، والاهتمام بالقطاع التكنولوجي التربوي.

وحضر اللقاء كلا من وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، وخلود ناصر، ورئيس وحدة التعليم في اليونسكو لينا بينيت، ومسؤولة قسم التعليم في المنظمة سونيا أبو العظام.

وبحثا مجمل التطورات والمستجدات الراهنة، وإمكانية تعاون المنظمة الدولية في عديد القطاعات المشتركة التي تشكل أولويات ومنطلقات؛ لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته.

من جهته،  وأكدت عبرت باوزير، على استعداد اليونسكو الدائم لدعم قطاع التعليم في فلسطين، وتلبية الاحتياجات التربوية؛ وفق الإمكانات المتاحة وبما يتقاطع مع البرامج المشتركة.

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