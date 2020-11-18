اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2020 لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان 34

اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات حيثُ تبث قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان 34 وهو من الدراما التركية الذي لاقى رواجًا واسعًا منذُ تأسيسه وهو صاحب فكرة قيامة الدولة العثمانية التي استمرت في ولايتها مدة 5 قرون متواصلة ، لذا زادت عمليات بحث متابعي القناة والمسلسل على محركات البحث اشهرهم جوجل لضبط التردد.

موقع فلسطين اليوم نشر تردد قناة الفجر الجزائرية في هذه المقالة ومن خلالها يمكن لمتابعي القناة وقيامة عثمان 34 مشاهدة الفضائية الرائدة في الوطن العربي وبكل أريحية وبأوقات مسلية.

واستطاعت قناة الفجر الجزائرية أن تثبت لمتابعيها قوة محتواها تحديدًا في عرض المسلسل التركي قيامة عثمان 34 علمًا أنها حققت صيتًا واسعًا بين المواطنين ومشاهدات عالية في اليوم الواحد وما اكسبها طابع الشهرة في البلاد العربية.

قناة الفجر الجزائرية أعلنت إذاعتها عن مسلسل قيامة عثمان 34 مترجمًا إلى اللغة العربة ، وهو ما ساهم في زيادة اعداد المتابعين لها ، كما أنها بث محتواها بجودة عالية HD وبدون تشفير وبالمجان وبشكل متواصل.

وخصصت قناة الفجر الجزائرية يوما واحد من أكل أسبوع لعرض مسلسل قيامة عثمان 34 وهو يوم الأربعاء ، وتعرض المسلسل التركي الجميل في تمام الساعة ٩ مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD

كما أن قناة الفجر الجزائرية لديها تردد آخر على ذات القمر .

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10922

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD

برامج قناة الفجر الجزائرية :

أولاً: تعرض قناة الفجر الجزائرية أفضل المسلسلات التركية والأعمال الدرامية الشيقة.

ثانيًا: برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.

ثالثًا: برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.