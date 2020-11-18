تردد قناة سلام الليبية 2020 على النايل سات، ويرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قناة سلام الليبية 2020 على النايل سات، للإستعلام عن أهم البرامج، التي يتم عرضها على القناة، ويتم الإعلان عن البرامج عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مثل موقع تويتر، ونتابع التردد المجاني المفتوح بدون تشفير، من أجل متابعة أهم برامج القناة.

تردد قناة سلام الليبية 2020 على النايل سات

وتضم القناة العديد من البرامج الحوارية، مثل برنامج الوردة البيضاء، وبرنامج ملعب طرابلس، والعديد من البرامج التي يزداد عنها البحث، على قناة سلام الليبية الفضائية، القناة المفتوحة التي يبحث عنها المتابع في ليبيا وفي الدول العربية، يمكنكم متابعة التردد في السطور المقبلة.

برامج قناة سلام الفضائيةبرنامج يأتيكم كل ثلاثاء الساعة التاسعة بالتوقيت الليبي، والإعادة الأربعاء الساعة 8 صباحًا، والإثنين الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي

تردد قناة سلام الليبية 2020 على النايل سات

برنامج الوردة البيضاء، كل أربعاء الساعة 9 مساءًا، والإعادة الخميس الساعة 2 ظهرًا، والإثنين الساعة 11 صباحًا

ملعب طرابلس، لتغطية الأخبار الرياضية، من الساعة 2:30 ظهرًا ومتابعة أخبار نادي الأهلي الطرابلسي

تردد قناة سلام الليبية

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: أفقي

القمر: النايل سات

التشفير: مفتوح

الصورة: عالية الجودة

تردد قناة سلام الليبية 2020 على النايل سات

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