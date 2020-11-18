إليكم تردد قناة سلام الليبية Salam TV الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وهوت بيرد حيثُ تضاعفت عمليات بحث المواطنين على تردد قناة سلام الليبية حيث تعد القناة من افضل القنوات الرائدة في ليبيا في تناول أهم متابعة الاخبار الجارية في البلاد إضافة إلى أنها تعتمد في المرتبة الأولى على تقديم العديد من البرامج.

وفي هذه المقالة قمنا بوضع تردد قناة سلام الليبية الجديد في قالب مميز حتى يسهل على كافة متابعين القناة الحصول عليه وضبطه على شاشات التلفاز بحيث يستمتع المشاهد في متابعة كافة محتويات قناة سلام الليية بأريحية تامة.

عمليًا ضبط خطوات تردد قناة سلام الليبية التي وفرها موقع فلسطين اليوم سهلة للغاية ولا تحتاج إلى أي عملية جهد إضافي، كما أن القناة القوية في محتواها تعرضه على البرامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل موقع تويتر.

وتبث قناة سلام الليبية برامجها بالمجان المفتوح بدون تشفير، وبجودة عالية بتقنية hd.

برامج قناة سلام الليبية :

أولاً: برنامج ملعب طرابلس، لتغطية الأخبار الرياضية، من الساعة 2:30 ظهرًا ومتابعة أخبار نادي الأهلي الطرابلسي

ثانيًا: برنامج، للا برنامج يأتيكم كل ثلاثاء الساعة التاسعة بالتوقيت الليبي، والإعادة الأربعاء الساعة 8 صباحًا، والإثنين الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي

ثالثًا: تث برنامج الوردة البيضاء، كل أربعاء الساعة 9 مساءًا، والإعادة الخميس الساعة 2 ظهرًا، والاثنين الساعة 11 صباحًا.

تردد قناة سلام الليبية الجديد على القمر الصناعي نايل سات :

القمر: النايل سات

التشفير: مفتوح

الصورة: عالية الجودة

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة سلام الفضائية الليبية الجديد على القمر الصناعي هوت بيرد :

القمر الصناعي : هوت بيرد

التردد : 12692

معدل الترميز : H/27500

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