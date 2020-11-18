"آمنة نصير" تثير الجدل وتُبيح "زواج المسلمة من غير المسلم"

أثارت عضو مجلس النواب المصري والأستاذة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير، حالة كبيرة من الجدل، بعد التصريحات التي أدلت بها وأجازت فيها "زواج المسلمة من غير المسلم"

وقالت الدكتورة آمنة نصير خلال حوار تلفزيوني: "غير المسلم هو المسيحي واليهودي، وهم أهل كتاب ولا يعبدون الأصنام.. والقرآن اللي سماهم كدا ومش منكرين لله سبحانه وتعالى"

وأضافت آمنة نصير أن "غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة، ما يطبقه مع زوجته المسيحية أو اليهودية، بألا يكرهها على تغيير دينها، ولا يمنعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها، ولا يحرمها من أداء صلاتها، فلا يوجد مانع. والأولاد يتبعون الأب"

وبحسب قولها فإن الفقهاء يرون أن زواج المسلمة من غير المسلم مرفوض "خشية أن تتسرب الفتيات المسلمات إلى المسيحية أو اليهودية فيتناقص عدد المسلمين"