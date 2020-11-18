نتيجة المسحة الثانية لـ محمد صلاح والنني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، نتيجة المسحة الثانية من فيروس كورونا لـ محمد صلاح ومحمد النني وظهرت نتيجتهم ايجابية.

فيما أعلن الاتحاد، اصابة اللاعب أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا لينضم إلى صلاح والنني.

وقال الاتحاد: "إن نجمي ليفربول وأرسنال خضعا لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-19، إلا أن نتيجتيها جاءتا إيجابيتين"، مشيراً إلى متابعة حالة اللاعبين من قبل المختصين في المنتخب"

من جهة ثانية، أعلن الجهاز الطبي للفراعنة إصابة لاعبه مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني كوكا بفيروس كورونا

وأفاد الجهاز الطبي برئاسة محمد أبو العلا بأن ثلاث نتائج للمسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو بعثة منتخب مصر العائدة من توغو جاءت إيجابية، وأظهرت النتائج إصابة كوكا، والمنسق الإعلامي للمنتخب شادي الجيلاني، ومحمد عبده مدلك الفريق.