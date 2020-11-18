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الشعبيّة: ستظل سوريا العروبة شوكة في وجه العدو الصهيوني وحلفائه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:12 - 18 نوفمبر 2020
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
تقارير
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قدّمت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين التعازي إلى الجمهورية العربيّة السوريّة جيشًا وقيادةً وحكومةً وشعبًا باستشهاد ثلاثة عسكريين جرّاء غارات صهيونيّة استهدفت مواقع عسكريّة في المنطقة الجنوبيّة للعاصمة دمشق.

وأكَّدت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي لها، مساء اليوم، وقوفها الثابت إلى جانب الشعب السوري وجيشه الباسل وحقه في التصدي للعدوان والدفاع عن أرضه وسيداته.

وشدّدت الجبهة على أنّ العدوان الصهيوني لم ولن ينجح في سعيه لتحقيق معادلات جديدة تستهدف تحييد دور الجمهورية العربيّة السوريّة المركزي في دعم المقاومة ومواجهة مؤامرات التصفية التي تستهدف المنطقة.

وجددت الشعبية، التأكيد على أنّ سوريا العروبة ستظّل شوكة في حلق العدو الصهيوني وحلفائِه، مُعربةً عن ثقتها بقدرة الجمهورية العربيّة السوريّة على تحقيق الانتصار على هذا العدوان الصهيوني الغاشم كما انتصرت سابقًا على المؤامرات الكونيّة التي استهدفتها وبما يضع حدًا للعدوان واستباحة السيادة السوريّة.

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